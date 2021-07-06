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Claudia Maag
6. Jul 2021
Lesedauer 2 Min.

Videokonferenz

Hintergrundbild für Teams-Videoanrufe ändern – so gehts

Videokonferenzen im Home Office können unangenehm sein, entweder weil nicht aufgeräumt ist oder Sie Ihrem Chef einfach nicht Ihre Einrichtung zeigen möchten.

Sie können in Teams den Hintergrund ändern

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Falls Sie nicht gerade eine geplante Videokonferenz haben, gehen Sie folgendermassen vor:

1. Klicken Sie in Microsoft Teams links auf den Tab Kalender.

2. Klicken Sie auf Jetzt besprechen sowie auf Besprechung beginnen.

3. Unterhalb der Kameravorschau findet sich neben dem Video-Symbol mit Schieberegler ein Icon namens Hintergrundfilter. Klicken Sie darauf.

4. Nun werden auf der rechten Seite die Hintergrundeinstellungen angezeigt. Sie können nun entweder den Hintergrund weichzeichnen oder ein Hintergrundbild auswählen.

5. Wenn Sie zufrieden sind, klicken Sie auf Jetzt teilnehmen.

Standard-Hintergrund in Microsoft Teams im Juli 2021

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Hinweis: Dies wurde mit der Microsoft-Teams-Version für Windows 10 (1.4.00.16575, 64-Bit) durchgeführt.

Eigenes Bild hochladen

Falls Ihnen die standardisierten Hintergrundbilder nicht gefallen, können Sie auch ein eigenes hochladen. Wiederholen Sie dazu die Schritte 1 bis 3 wie oben beschrieben. Ganz oben bei den Hintergrundeinstellungen finden Sie + Neuen hinzufügen. Klicken Sie darauf und wählen Ihr Lieblingsmotiv aus. Klicken Sie wieder auf Jetzt teilnehmen.

Sie können eigene Hintergründe hinzufügen

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

(Dieser Tipp wurde erschien erstmals im Mai 2020 und wurde am 06.07.21 aktualisiert.)

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