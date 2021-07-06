Hintergrundbild für Teams-Videoanrufe ändern – so gehts

Falls Sie nicht gerade eine geplante Videokonferenz haben, gehen Sie folgendermassen vor:

1. Klicken Sie in Microsoft Teams links auf den Tab Kalender.

2. Klicken Sie auf Jetzt besprechen sowie auf Besprechung beginnen.

3. Unterhalb der Kameravorschau findet sich neben dem Video-Symbol mit Schieberegler ein Icon namens Hintergrundfilter. Klicken Sie darauf.

4. Nun werden auf der rechten Seite die Hintergrundeinstellungen angezeigt. Sie können nun entweder den Hintergrund weichzeichnen oder ein Hintergrundbild auswählen.

5. Wenn Sie zufrieden sind, klicken Sie auf Jetzt teilnehmen.