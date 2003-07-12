Hintergrundbilder in Excel-Tabelle

Wählen Sie im Menü "Format" den Menüpunkt "Blatt", und klicken Sie anschliessend auf "Hintergrund".

Wählen Sie die Grafikdatei aus, die Sie als Hintergrund verwenden möchten.

Die ausgewählte Grafik wird so oft in die Tabelle eingefügt, bis sie die ganze Tabelle ausfüllt.

Sie können dann im Vordergrund etwas in eine Zelle eingeben oder die Zellen mit einfarbigen Schattierungen versehen, um sie vom Hintergrund abzuheben.