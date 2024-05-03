Macht hoch die Tür, das Tor macht weit (aber das Richtige)!

Ein HomeKit-kompatibler Schalter für das Garagentor wie der ­Meross MSG100 entfaltet sein ganzes Potenzial erst mit CarPlay: Dann lässt sich das Tor im Auto auf ein Tippen hin öffnen – sogar dann, wenn die Einfahrt 200 Meter entfernt ist. Doch sobald mehrere Module zum selben Zuhause gehören, zeigt CarPlay garantiert das falsche an.

Die Abhilfe ist einfach: Öffnen Sie das gewünschte Tor in der Home-App am iPhone. Jetzt wird dieses Tor in CarPlay eingeblendet und zum Standard, bis Sie ein anderes Tor auf diese Weise steuern.

Viele weitere Tipps zu CarPlay finden Sie auch in der Apple-Ecke im PCtipp 10 /2023 ab S. 42. Abonnenten erreichen den Beitrag als PDF direkt unter go.pctipp.ch/3271.