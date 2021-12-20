20. Dez 2021
Lesedauer 2 Min.
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Wie Sie Hörbücher und MP3s vom Tolino auf Kobo-E-Book-Readern anhören können
Offiziell unterstützen Kobo-E-Book-Reader nur Kobo Audiobooks. Doch es gibt einen Workaround, wie Sie dennoch Ihre MP3-Hörbücher von anderen Shops auf dem Kobo Sage oder Libra 2 abspielen können.
Die neuen E-Book-Reader Kobo Sage und Kobo Libra 2 können grundsätzlich Hörbücher abspielen. Allerdings unterstützt Rakuten Kobo nur Kobo Audiobooks, die Sie im Kobo-Shop kaufen müssen. Doch was, wenn Sie Hörbücher aus dem Internet heruntergeladen haben oder früher auf dem Tolino – gekauft via Weltbild oder Orell-Füssli-Shop – gehört haben? Dies sind meist MP3-Dateien. Grundsätzlich unterstützt Kobo das Abspielen dieser Dateien nicht, Sie können dies allerdings umgehen.
- Erstellen Sie aus den Dateien für ein Hörbuch eine ZIP-Datei.
- Nun ändern Sie die Datei-Erweiterung von .zip zu .mp3z.
Hinweis: Dies wurde sowohl mit einem Kobo Sage als auch einem Kobo Libra 2 mit der Softwareversion 4.30.18838 durchgeführt.
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