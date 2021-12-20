Wie Sie Hörbücher und MP3s vom Tolino auf Kobo-E-Book-Readern anhören können

Führen Sie beim E-Book-Reader eine Synchronisierung durch (Tippen Sie auf das Kreis-Symbol mit zwei Pfeilen oben rechts) bzw. tippen auf Jetzt synchronisieren.

Koppeln Sie einen Bluetooth-Kopfhörer mit dem E-Reader (in diesem Tipp beschrieben).

Öffnen Sie unter Startseite Ihr Hörbuch (mp3z-Datei).

Interessanterweise wird dazu nicht der Standard-Audioplayer verwendet, den Sie von Kobo Audiobooks kennen. Die Funktionalität ist limitiert, doch sie erfüllt ihren Zweck.

Hinweis: Dies wurde sowohl mit einem Kobo Sage als auch einem Kobo Libra 2 mit der Softwareversion 4.30.18838 durchgeführt.