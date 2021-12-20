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Claudia Maag
20. Dez 2021
Lesedauer 2 Min.

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Wie Sie Hörbücher und MP3s vom Tolino auf Kobo-E-Book-Readern anhören können

Offiziell unterstützen Kobo-E-Book-Reader nur Kobo Audiobooks. Doch es gibt einen Workaround, wie Sie dennoch Ihre MP3-Hörbücher von anderen Shops auf dem Kobo Sage oder Libra 2 abspielen können.

Hörbuch Känguru-Chroniken (MP3-Dateien)

© (Quelle: cma/PCtipp.ch)

Die neuen E-Book-Reader Kobo Sage und Kobo Libra 2 können grundsätzlich Hörbücher abspielen. Allerdings unterstützt Rakuten Kobo nur Kobo Audiobooks, die Sie im Kobo-Shop kaufen müssen. Doch was, wenn Sie Hörbücher aus dem Internet heruntergeladen haben oder früher auf dem Tolino – gekauft via Weltbild oder Orell-Füssli-Shop – gehört haben? Dies sind meist MP3-Dateien. Grundsätzlich unterstützt Kobo das Abspielen dieser Dateien nicht, Sie können dies allerdings umgehen.

  1. Erstellen Sie aus den Dateien für ein Hörbuch eine ZIP-Datei.

  2. Nun ändern Sie die Datei-Erweiterung von .zip zu .mp3z.

Erstellen Sie eine ZIP Datei und ändern die Dateierweiterung

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Schliessen Sie den Kobo-E-Reader (Sage oder Libra 2) per USB-Kabel an Ihren PC an.
  • Kopieren Sie die .mp3z-Datei ins Stammverzeichnis des E-Book-Readers.

    • Kopieren Sie die Datei ins Stammverzeichnis des E-Book-Readers

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Werfen Sie den Kobo-E-Book-Reader aus und entfernen das USB-Kabel.

    • Werfen Sie den E-Reader aus, bevor Sie das Kabel entfernen

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Führen Sie beim E-Book-Reader eine Synchronisierung durch (Tippen Sie auf das Kreis-Symbol mit zwei Pfeilen oben rechts) bzw. tippen auf Jetzt synchronisieren.
  • Koppeln Sie einen Bluetooth-Kopfhörer mit dem E-Reader (in diesem Tipp beschrieben).
  • Öffnen Sie unter Startseite Ihr Hörbuch (mp3z-Datei).
    • Interessanterweise wird dazu nicht der Standard-Audioplayer verwendet, den Sie von Kobo Audiobooks kennen. Die Funktionalität ist limitiert, doch sie erfüllt ihren Zweck.

    Hinweis: Dies wurde sowohl mit einem Kobo Sage als auch einem Kobo Libra 2 mit der Softwareversion 4.30.18838 durchgeführt.

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