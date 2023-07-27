Hörgeräte, gemacht fürs iPhone

Unzählige bessere Hörgeräte, wie sie in der Schweiz gerne getragen werden, sind MFi-zertifiziert – also «Made For iPhone». Dieses Prädikat wird von Apple an Geräte verliehen, die bestimmte Kriterien erfüllen, um bestmöglich mit dem iPhone zusammenzuarbeiten. Je nach Alter des bestehenden Hörgerätes ist eventuell ein Firmware-Update angezeigt.

Es gibt auch Hörgeräte, die sich zwar über Bluetooth mit dem iPhone verbinden lassen, aber trotzdem nicht das MFi-Siegel tragen. Dann fehlen allerdings die Feinheiten bei der Bedienung.

Tipp: Die Liste der MFi-zertifizierten Hörgeräte ist lang. Eine Übersicht finden Sie im Support-Dokument von Apple unter der Adresse support.apple.com/de-de/HT210386.

Einmal gekoppelt, verwandelt sich das Hörgerät in einen «AirPod der besonderen Art». Sie können damit also Musik hören oder YouTube-Videos ansehen, deren Tonspur über das Hörgerät ausgegeben wird. Viele Hersteller von Hörgeräten bieten darüber hinaus eine eigene App an, die weitergehende Funktionen freischalten, um etwa das Mikrofon individuell auszurichten, die verlegte Hörhilfe zu finden oder Firmware-Updates durchzuführen – ohne dass Sie dazu einen Spezialisten aufsuchen müssen. Einen guten Eindruck vermittelt die Website von Widex, deren App hier gezeigt wird: