Verschenktes Potenzial
Hörgeräte, gemacht fürs iPhone
Unzählige bessere Hörgeräte, wie sie in der Schweiz gerne getragen werden, sind MFi-zertifiziert – also «Made For iPhone». Dieses Prädikat wird von Apple an Geräte verliehen, die bestimmte Kriterien erfüllen, um bestmöglich mit dem iPhone zusammenzuarbeiten. Je nach Alter des bestehenden Hörgerätes ist eventuell ein Firmware-Update angezeigt.
Es gibt auch Hörgeräte, die sich zwar über Bluetooth mit dem iPhone verbinden lassen, aber trotzdem nicht das MFi-Siegel tragen. Dann fehlen allerdings die Feinheiten bei der Bedienung.
Tipp: Die Liste der MFi-zertifizierten Hörgeräte ist lang. Eine Übersicht finden Sie im Support-Dokument von Apple unter der Adresse support.apple.com/de-de/HT210386.
Einmal gekoppelt, verwandelt sich das Hörgerät in einen «AirPod der besonderen Art». Sie können damit also Musik hören oder YouTube-Videos ansehen, deren Tonspur über das Hörgerät ausgegeben wird. Viele Hersteller von Hörgeräten bieten darüber hinaus eine eigene App an, die weitergehende Funktionen freischalten, um etwa das Mikrofon individuell auszurichten, die verlegte Hörhilfe zu finden oder Firmware-Updates durchzuführen – ohne dass Sie dazu einen Spezialisten aufsuchen müssen. Einen guten Eindruck vermittelt die Website von Widex, deren App hier gezeigt wird:
Die Mikrofone des Hörgerätes werden ausserdem verwendet, um die eigene Stimme zu erfassen – und damit wird es sogar möglich, ohne weiteren Ballast freihändig zu telefonieren. Das ist unter anderem der Verbindung über Bluetooth LE (Low Energy) zu verdanken, die bei einer solchen Verbindung die Batterie nicht unnötig stark belastet.
Koppelung • Tipps für den Umgang
Koppelung
Für die Koppelung werden – je nach Modell – zuerst die Batterien aus dem Hörgerät entfernt oder die Hörer aus der Ladeschale genommen. Öffnen Sie die Einstellungen des iPhones und navigieren Sie zu Bedienungshilfen › Hörhilfen. Dort angekommen, schliessen Sie das Batteriefach des Hörgerätes oder nehmen es aus der Ladeschale, damit es vom iPhone erkannt wird.
Tippen Sie auf den neuen Eintrag (1) und bestätigen Sie die Aufforderung, eine Verbindung via Bluetooth herzustellen (2) – sowohl für den linken und den rechten Hörer, falls vorhanden. Bereits jetzt lassen sich ohne eine dedizierte App zahlreiche Anpassungen vornehmen. (3)
Wichtig: Wenn das Hörgerät mit Batterien betrieben wird und diese getauscht werden, muss die Koppelung erneut durchgeführt werden.
Tipps für den Umgang
Zu meiner Überraschung hatten in meinem Umfeld drei von drei Personen mit einem Hörgerät keine Ahnung, dass sich diese Hightech-Geräte überhaupt mit dem iPhone koppeln lassen – von den erweiterten Möglichkeiten durch die Apps der Hersteller ganz zu schweigen.
Prüfen Sie deshalb in der erwähnten Kompatibilitätsliste, ob Ihr Hörgerät dabei ist. Suchen Sie ausserdem im App-Store nach der zugehörigen App, denn vielleicht erweitert sich damit die Nutzung durch zusätzliche Funktionen. Und wenn Sie gerade vor der Anschaffung eines Hörgerätes stehen, dann kennen Sie jetzt weitere Kriterien, um dieses ausufernde Thema ein wenig einzugrenzen.
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