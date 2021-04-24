HomeKit: Türen automatisch öffnen

Die Lösung: Das Türschloss oder Garagentor wird über einen Umweg geschaltet. Wenn sich jemand unserem Haus nähert, aktiviert HomeKit ohne Rückfrage einen harmlosen smarten Stecker aus dem Philips-Hue-Sortiment – aber es könnte auch eine Lampe oder ein beliebiges anderes HomeKit-Gerät sein. Diese Schaltung bildet den Anlass für eine zweite Automation, die das Garagentor öffnet – doch dieses Mal ohne Rückfrage, weil der Impuls aus den eigenen vier Wänden kommt.

Achtung! Dieses Gerät oder diese Lampe darf einzig dazu dienen, das Tor zu öffnen. Denn wenn Sie die Schaltung auch bei anderer Gelegenheit vornehmen, etwa um eine bestimmte Lichtstimmung zu erzeugen, öffnet sich das Tor natürlich ebenfalls.

Die Automation(en)

Für die Schaltung eines Gerätes öffnen Sie auf dem iPhone die Home-App, tippen unten auf den Bereich «Automationen» und anschliessend auf das Pluszeichen ganz rechts oben, um eine neue Automation zu erstellen.

Definieren Sie eine ankommende Person als Auslöser. Wählen Sie die smarte Steckdose (oder was auch immer Sie auserkoren haben) und schalten Sie das Gerät ein: