Sicherheit gegen Komfort
HomeKit: Türen automatisch öffnen
Apples HomeKit: Je mehr Geräte mitmachen, umso lustiger wird es. Wir verwenden seit zwei Wochen und mit viel Enthusiasmus den Meross MSG100, der die meisten Antriebe für Garagentore schlauer macht – so auch unser zwanzig Jahre altes Modell. Dabei ist das Gerät nicht viel mehr als ein Taster. Sie erhalten ihn für Fr. 118.50 hier in der Schweiz oder für rund die Hälfte auf Amazon.
Achtung! Achten Sie darauf, dass Sie die HomeKit-Version kaufen, zu erkennen am orangen HomeKit-Symbol auf der Schachtel.
Aber dieses spezifische Gerät ist hier nicht das Thema – sondern wie Sie HomeKit so zurechtbiegen, dass sich das Garagentor oder die Haustüre automatisch öffnen, sobald Sie sich Ihrem Wohnort nähern.
Die Sache mit der Sicherheit
Dazu verwendet HomeKit Geofencing – das heisst, der HomeKit-Server in Ihrem Heim (HomePod, Apple TV) erkennt, dass sich jemand aus der Familie nähert und leitet automatisch eine beliebige Automation ein: Licht wird geschaltet, Musik gespielt oder eben die Türe entriegelt.
Das Problem: Weil die Öffnung des trauten Heims ein eher bedeutsamer Akt ist, verlangt Apple bei der Schaltung von Schlössern, dass Sie die Aktion zuerst auf dem iPhone bestätigen – und damit ist der ganze Effekt der Automation dahin.
Die Lösung: Das Türschloss oder Garagentor wird über einen Umweg geschaltet. Wenn sich jemand unserem Haus nähert, aktiviert HomeKit ohne Rückfrage einen harmlosen smarten Stecker aus dem Philips-Hue-Sortiment – aber es könnte auch eine Lampe oder ein beliebiges anderes HomeKit-Gerät sein. Diese Schaltung bildet den Anlass für eine zweite Automation, die das Garagentor öffnet – doch dieses Mal ohne Rückfrage, weil der Impuls aus den eigenen vier Wänden kommt.
Achtung! Dieses Gerät oder diese Lampe darf einzig dazu dienen, das Tor zu öffnen. Denn wenn Sie die Schaltung auch bei anderer Gelegenheit vornehmen, etwa um eine bestimmte Lichtstimmung zu erzeugen, öffnet sich das Tor natürlich ebenfalls.
Die Automation(en)
Für die Schaltung eines Gerätes öffnen Sie auf dem iPhone die Home-App, tippen unten auf den Bereich «Automationen» und anschliessend auf das Pluszeichen ganz rechts oben, um eine neue Automation zu erstellen.
Definieren Sie eine ankommende Person als Auslöser. Wählen Sie die smarte Steckdose (oder was auch immer Sie auserkoren haben) und schalten Sie das Gerät ein:
Erstellen Sie eine weitere Automation. Dieses Mal ist der Auslöser jedoch «Wenn ein Gerät gesteuert wird». Definieren Sie das Gerät von vorhin und legen Sie fest, dass das Garagentor geöffnet wird. Ende der Geschichte.
Doch ist ein solcher Ablauf sinnvoll? Das liegt allein im persönlichen Ermessen. Natürlich wird die Sicherheit ein wenig geschwächt. Aber wenn Sie nicht gerade in der verrufensten Gegend der Stadt wohnen, können Sie vielleicht darüber hinwegsehen.
Nebenbei: Bei uns öffnet sich das Garagentor, wenn sich die Person – oder besser: ihr iPhone – auf etwa 100 Meter nähert.
Zwei Tipps zum Meross MSG100Falls Sie jetzt mit der Anschaffung eines Meross MSG100 liebäugeln, hier noch zwei Tipps.
Ferien. Wenn Sie längere Zeit verreisen und es keinen Grund gibt, Tür und Tor aus der Ferne zu bedienen, ziehen Sie dem Meross MSG100 den USB-Stecker. Ganz egal, was dann passiert: An diesem Schalter wird es nicht liegen, wenn alles für eine Woche sperrangelweit offensteht.
Blockade. Bei uns meldete HomeKit bei jeder Schaltung, dass eine Blockade registriert wurde, obwohl da kein Hindernis war. Abhilfe: Öffnen Sie die Meross-App. Tippen Sie beim Symbol des Tors auf das kleine Symbol rechts oben und verlängern Sie die «Öffnungszeiten». (Ja, die Lokalisierung der App ist grässlich.)
In unserem Fall half eine Verlängerung auf 25 Sekunden. Denn die vermeintliche Blockade rührt daher, dass das alte Garagentor relativ langsam ist und zu lange brauchte, um die beiden Sensoren beim Schliessen des Tores zusammenzufügen.
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