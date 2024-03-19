Apple-Ecke
HomeKit tunen mit Controller für HomeKit
Für Apple-Anwender ist es naheliegend, bei der Smarthome-Einrichtung auf Apples HomeKit-Architektur zu setzen: Alle Geräte werden an zentraler Stelle eingerichtet und gesteuert, namentlich in der Home-App für macOS, iOS und iPadOS. Allerdings ist Home weit davon entfernt, alle Möglichkeiten auszuspielen; und die Übersicht geht flöten, sobald mehr als nur ein Dutzend Geräte involviert sind.
Doch Rettung naht, und zwar durch Controller für HomeKit, im Folgenden kurz Controller genannt. Diese Anwendung besticht zuerst einmal durch ihre Übersichtlichkeit, Bild 1. Doch vor allem gehen ihre Möglichkeiten sehr viel weiter als die Apple-Lösung, obwohl Controller ausschliesslich offizielle Funktionen nutzt. Für die Automatisierung wird allerdings ein aktuelles Apple TV oder eine aktueller HomePod (mini) als Hub vorausgesetzt, die im Hintergrund wirken.
Richtig informiert
Es ist unmöglich, all die nützlichen Funktionen von Controller auch nur aufzuzählen. Zu den wichtigsten Eigenschaften gehören die detaillierte Anzeige der einzelnen Geräte bis hin zur Möglichkeit, den ganzen Park durch intelligente Ordner zu sortieren: etwa alle Geräte, die von Batterien mit Strom versorgt werden. Doch selbst die Details werden transparent: So lassen sich die Bridge der Philips Hue direkt öffnen und die Leuchtmittel neu organisieren oder anderen Räumen zuteilen.
Im Bereich Wartung, Bild 2, werden doppelte Bezeichnungen, unerreichbare Geräte und vieles mehr angezeigt, was die Fehlersuche massiv vereinfacht. Oder wie wäre es mit der Möglichkeit, alle QR-Codes der HomeKit-kompatiblen Geräte zu verwalten? Und schliesslich ist Controller befähigt, die Konfiguration zu speichern und bei Bedarf in weiten Teilen wiederherzustellen.
Wenn … dann
Doch am meisten Spass macht ein Smarthome, wenn clevere Automationen greifen – und auch hier macht sich Controller unverzichtbar: «WENN ich das Geschäft verlasse UND die Sonne bereits untergeht UND noch niemand zu Hause ist, DANN führe die Szene ‹Sweet Home› aus».
Fast ein Muss für HomeKit
Wenn ich daran denke, wie oft meine Nerven in Mitleidenschaft gezogen wurden, weil in Apples Home etwas auf unerklärliche Weise nicht funktionierte oder sich Zusammenhänge nicht erschlossen, dann wirkt diese Software wie Balsam für die Seele.
Info: Gemeinsame Lizenz für macOS, iOS, iPadOS und watchOS; 7 Tage Testzeit für die Pro-Version; Lizenz für 26 Franken jährlich oder 100 Franken einmalig. Download im App Store unter go.pctipp.ch/3258.
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