HomeKit tunen mit Controller für HomeKit

Für Apple-Anwender ist es naheliegend, bei der Smarthome-Einrichtung auf Apples HomeKit-Architektur zu setzen: Alle Geräte werden an zentraler Stelle eingerichtet und gesteuert, namentlich in der Home-App für macOS, iOS und iPadOS. Allerdings ist Home weit davon entfernt, alle Möglichkeiten auszuspielen; und die Übersicht geht flöten, sobald mehr als nur ein Dutzend Geräte involviert sind.

Doch Rettung naht, und zwar durch Controller für HomeKit, im Folgenden kurz Controller genannt. Diese Anwendung besticht zuerst einmal durch ihre Übersichtlichkeit, Bild 1. Doch vor allem gehen ihre Möglichkeiten sehr viel weiter als die Apple-Lösung, obwohl Controller ausschliesslich offizielle Funktionen nutzt. Für die Automatisierung wird allerdings ein aktuelles Apple TV oder eine aktueller HomePod (mini) als Hub vorausgesetzt, die im Hintergrund wirken.