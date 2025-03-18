Horizontal Scrollen beim Mac

Eine reguläre Maus mit nur einem Scrollrad verschiebt den Ausschnitt nur vertikal: ein Problem, das die Magic Mouse von Apple nicht kennt, da sie ganz ohne Rad auskommt. Andere Mäuse, wie die Logitech MX Master 3S, bieten ausserdem ein seitliches Scrollrad für horizontale Bewegungen, so wie im Bild unten.

Doch es gibt eine, weitere, einfache Lösung, die mit jeder Maus funktioniert: Halten Sie die Shift-Taste gedrückt, während am Scrollrad gedreht wird. Und schon verschiebt sich der Fensterinhalt horizontal.