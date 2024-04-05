Das Hosting-Abc

Cronjobs

Cronjobs sind wiederkehrende Aufgaben wie das Aufrufen eines Skripts oder einer Webseite. Sie können nach einem festgelegten Zeitplan ausgeführt werden.

Dedicated Hosting

Beim Dedicated Hosting mietet die Kundschaft einen eigenen Server, auf dem ihre Anwendungen exklusiv laufen.

Domains

Domains sind Webadressen (wie zum Beispiel www.pctipp.ch). Je nach Anbieter und Paket ist die Anzahl der Domains limitiert, die auf dem Server installiert werden dürfen. Bei den günstigsten Angeboten ist es oft nur eine.

E-Mail

Zu einem Hostingpaket gehört auch die Möglichkeit, E-Mail-Adressen mit einem eigenen Domainnamen (➤Domains) einzurichten. So sind Sie unter Ihrem Firmennamen erreichbar. Dies geschieht in der Regel über das ➤Control Panel. Je nach Anbieter und gewähltem ➤Hosting-Paket ist die Anzahl der Adressen limitiert.

FTP

Das File Transfer Protokoll (FTP) ermöglicht es, auf dem Server eine Dateiablage einzurichten. Das ist in der Regel auch mit der Möglichkeit verbunden, verschiedene Nutzer mit unterschiedlichen Zugriffsmöglichkeiten einzurichten und grosse Datenmengen einfach auszutauschen.

Hosting-Paket

Unter einem Hosting-Paket versteht man ein Angebot des Hosters. Der Preis wirkt sich in der Regel auf die Grösse des verfügbaren ➤Speicherplatzes, die Anzahl ➤ Domains, den Traffic, die Zusatzpakete und weitere Spezifikationen aus.

IMAP

IMAP ist ein Protokoll für die Interaktion mit dem Mailserver. Die E-Mails bleiben dabei (im Unterschied zu ➤POP3) auf dem Server. Die Einstellungen für das E-Mail-Programm werden vom Hoster bekanntgegeben.

Java

Oft verwendete Programmiersprache, die zur Entwicklung von plattformunabhängigen Anwendungen verwendet wird.

MySQL

MySQL ist ein weitverbreitetes Datenbankverwaltungssystem, das von webbasierten Anwendungen verwendet wird. Oft ist MySQL eine Voraussetzung, dass ein ➤ CMS benutzt werden kann.

POP3

POP3 ist ein Übertragungsprotokoll für Mails, bei dem die Nachrichten direkt auf den Computer geladen werden. Die Einstellungen gibt Ihnen der Hoster bekannt.

Plesk

Plesk ist eine intuitive Benutzeroberfläche für den Webserver ( ➤Control Panel), die von vielen Hostern angeboten wird.

Pearl/Python/PHP

Drei der beliebtesten Skript- bzw. Programmiersprachen, die für das Betreiben von dynamischen Websites verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen benutzte Sprache auch tatsächlich angeboten wird.

Reseller-Hosting

Mit dem Reseller-Hosting können Einzelpersonen oder Firmen selbst als Hoster auftreten und die Angebote des gewählten Anbieters unter dem eigenen Namen (und mit finanzieller Beteiligung) vermarkten.

Hosting S-Z

Serverstandort

Der Serverstandort gibt an, wo die Server wirklich stehen. Das ist wichtig, weil die Datenschutzrichtlinien und Gesetze des Ortes gelten, an dem die Daten tatsächlich gespeichert sind. Im Idealfall liegt der Serverstandort für Schweizer Kundinnen und Kunden in der Schweiz.

Shared Hosting

Bei Shared Hosting teilen sich mehrere Kunden denselben Server beim Hoster. Das ist bei günstigen Angeboten der Normalfall und hat meist keine Auswirkung auf die Leistung.

Spamfilter

Wenn Sie einen eigenen E-Mail-Server betreiben, ist ein guter Spamfilter ein Muss. Er schützt die Postfächer vor unerwünschten E-Mails und kann auch schädlichen Code in Nachrichten erkennen sowie blockieren.

Speicherplatz

Von wenigen Megabytes bis unlimitiert ist der Speicherplatz, der Ihnen zur Verfügung steht. Wer viele E-Mail-Adressen betreibt oder sehr grosse Dateien wie zum Beispiel Videos auf den Server lädt, muss bereits vor der Auswahl des ➤Hosting-Pakets abschätzen, wie viel Platz benötigt wird.

SSL-Verschlüsselung