HP Spectre: Welche vorinstallierte Software darf man löschen?

Doctor-Who-Fans würden sagen, das Gerät sei aussen schlanker als innen. So jedenfalls der Eindruck von vielen PCs und Notebooks, wenn man sich die darauf vorinstallierte Software anschaut. So genannte «Bloatware» bezeichnet jene ab Werk vorinstallierten Programme, die unnötig die Festplatte füllen und Arbeitsspeicher belegen. Manches davon will wohl auch das Nutzerverhalten ausspionieren oder reisst sogar Sicherheitslücken ins System. Der Trend ist leider eher zu mehr Bloatware.

Kein Wunder, dass sich KäuferInnen fragen, welche der Herstellergeschenke man drauf lassen soll und welche man mit Vorteil deinstalliert; so fragte auch gerade kürzlich der frischgebackene Besitzer eines HP Spectre im PCtipp-Forum. Einer unserer Forums-Moderatoren ist mit HP-Geräten auf «Du» und kennt die Herstellerbeigaben bestens. Seine Empfehlung finden Sie in der nachfolgenden Liste.

Behalten Sie diese:

HP Audio Switch

HP Sure Connect

HP System Event Utility

HP Wireless Button Driver

Deinstallieren Sie diese:

Energy Star

HP Documentation

HP Jump Start Bridge

HP Jump Start Launch

HP Registration Service

HP Support Assistant

HP Support Solutions Framework

HP ePrint SW

Falls Sie eine davon wider Erwarten wieder brauchen sollten, finden Sie diese bestimmt wieder kostenlos im Support- bzw. Downloadbereich zu Ihrem Gerät. (PCtipp-Forum)