Tipps & Tricks
HTML: «mailto:»-Link auf Webseite mit Betreff
Lösung: Das ist recht einfach zu machen. Erweitern Sie den Link-HTML-Tag einfach um den «Subject»-Parameter, wie in diesem Beispiel:
<a href="mailto:adresse@example.com?subject=Hier steht der Betreff">Mail schicken</a>
Das Ergebnis dieser Syntax ist ein Link mit der Bezeichnung «Mail schicken». Sobald der User auf diesen Link klickt, wird sein E-Mail-Programm geöffnet und eine Mail an «adresse@example.com» angelegt, mit dem Betreff «Hier steht der Betreff».
Es sind noch weitere Parameter möglich. So beschreibt das SelfHTML-Wiki auch weitere Optionsnamen wie cc, bcc und body. Damit sieht der folgende Beispiel-Quellcode...
<a href="mailto:beispiel@example.org?subject=Dies%20ist%20mein%20Betreff&body=Hallo%20Hanna%20Muster,%0AHier%20steht%20eine%20Zeile%20Lauftext%20">Mail mit Betreff und Body inkl. einer Zeilenschaltung</a>
... im Webbrowser wie folgt aus (beachten Sie auch die Statuszeile)...
... und erzeugt beim Klick darauf eine neue Mail mit diesem Inhalt:
Der Nutzer oder die Nutzerin Ihrer Webseite kann die Mail nun noch ergänzen und absenden.
(Hinweis: Ursprungsdatum 31.10.2004, Update 02.07.2021 mit weiteren Beispielen)
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