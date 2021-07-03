HTML: «mailto:»-Link auf Webseite mit Betreff

Das Ergebnis dieser Syntax ist ein Link mit der Bezeichnung «Mail schicken». Sobald der User auf diesen Link klickt, wird sein E-Mail-Programm geöffnet und eine Mail an «adresse@example.com» angelegt, mit dem Betreff «Hier steht der Betreff».

Es sind noch weitere Parameter möglich. So beschreibt das SelfHTML-Wiki auch weitere Optionsnamen wie cc, bcc und body. Damit sieht der folgende Beispiel-Quellcode...