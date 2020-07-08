Mit der Huawei Watch GT 2e Spotify-Musik steuern – so gehts

Voraussetzungen: Auf Ihrem Smartphone ist Bluetooth aktiviert und Sie haben die Huawei Watch GT 2e mit der Health-App von Huawei gekoppelt.

Öffnen Sie auf dem Smartphone die Health-App. Wählen Sie die Registerkarte Geräte aus und dort Musik. Aktivieren Sie den Schieberegler bei Telefonmusik steuern. Starten Sie nun die Spotify-App auf dem Smartphone und wählen einen Song oder eine Playlist aus. Auf der Watch GT 2e wischen Sie nun zweimal nach links, um die Musiksteuerung zu öffnen. Nun können Sie ein Musikstück vor- oder zurückgehen oder die Lautstärke ändern.

Ein kompletter PCtipp-Test der Watch GT 2e von Huawei folgt übrigens bald auf dieser Webseite.

Hinweis: Wir haben dies mit einem Android-Smartphone (Android 9.1) und der Huawei-Health-App durchgeführt.