8. Jul 2020
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Mit der Huawei Watch GT 2e Spotify-Musik steuern – so gehts
Eine Spotify-App sucht man auf der neuen Smartwatch-Variante der GT-2-Familie vergebens. So steuern Sie Ihre Spotify-Songs dennoch via Uhr.
Voraussetzungen: Auf Ihrem Smartphone ist Bluetooth aktiviert und Sie haben die Huawei Watch GT 2e mit der Health-App von Huawei gekoppelt.
- Öffnen Sie auf dem Smartphone die Health-App.
- Wählen Sie die Registerkarte Geräte aus und dort Musik.
- Aktivieren Sie den Schieberegler bei Telefonmusik steuern.
- Starten Sie nun die Spotify-App auf dem Smartphone und wählen einen Song oder eine Playlist aus.
- Auf der Watch GT 2e wischen Sie nun zweimal nach links, um die Musiksteuerung zu öffnen.
- Nun können Sie ein Musikstück vor- oder zurückgehen oder die Lautstärke ändern.
Ein kompletter PCtipp-Test der Watch GT 2e von Huawei folgt übrigens bald auf dieser Webseite.
Hinweis: Wir haben dies mit einem Android-Smartphone (Android 9.1) und der Huawei-Health-App durchgeführt.
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