10. Dez 2021
Lesedauer 2 Min.
Wearable-Tipp
Huawei Watch GT 3: Herzfrequenzmessung durchführen
So führen Sie mit der jüngsten Smartwatch aus dem Hause Huawei eine manuelle Herzfrequenzmessung durch. Ausserdem zeigen wir, wie Sie die kontinuierliche Messung in der App aktivieren.
- Achten Sie darauf, dass die Smartwatch korrekt sitzt.
- Bewegen Sie das Handgelenk, um den Bildschirm der Huawei Watch GT 3 zu aktivieren. Drücken Sie dann einmal auf die obere (runde) Taste.
- Nun sind Sie in der App-Ansicht. Suchen Sie nach einem Herz-Symbol (Herzfrequenz-App) und tippen Sie darauf.
- Die Messung beginnt unverzüglich, halten Sie deshalb Ihr Handgelenk still. Nach einer Weile wird Ihre gemessene Herzfrequenz angezeigt. Eine komplette Messung dauert ca. 45 Sekunden.
- Wenn Sie aus einem Grund die Herzfrequenzmessung pausieren möchten, wischen Sie auf dem Smartwatch-Display nach rechts.
Kontinuierliche Herzfrequenzmessung
So aktivieren Sie die kontinuierliche Herzfrequenzmessung in der App:
- Gehen Sie in der Huawei-Health-App zur Registerkarte Geräte.
- Wählen Sie die GT 3 aus. Scrollen Sie etwas nach unten.
- Hier gehts zu Gesundheitsüberwachung (in der iPhone-App ist der Text leider abgeschnitten dargestellt.)
- Anschliessend tippen Sie auf Kontinuierliche Herzfrequenzmessung, die standardmässig deaktiviert ist.
- Sie haben die Auswahl zwischen Smart (wird automatisch dem Aktivitätsstatus angepasst) oder In Echtzeit (in Echtzeit während des ganzen Tages).
Hinweis: Dies wurde mit einem iPhone 13 Pro und der Huawei-Health-App-Version 12.0.11.320 durchgeführt.
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