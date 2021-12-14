14. Dez 2021
Lesedauer 2 Min.
Wearable-Tipp
Huawei Watch GT 3: Trainings manuell hinzufügen – so gehts
Wir zeigen im Video, wie Sie auf der Smartwatch weitere Workouts hinzufügen können.
In der Health-App von Huawei kann man lange suchen, wenn man zu den bereits vorinstallierten Trainings weitere hinzufügen möchte. Doch es geht relativ fix via Smartwatch. Wie, das zeigen wir unten im Video.
- Drücken Sie bei aktiviertem Display einmal die untere (längliche) Taste (sonst zweimal).
- Scrollen Sie bei den Trainings nach unten, bis Sie Benutzerdefiniert sehen.
- Tippen Sie auf den orange-weissen Plus-Button.
- Scrollen Sie nach unten (entweder via Touch-Display oder mit der drehbaren Krone rechts oben). Haken Sie das gewünschte Workout an.
- Anschliessend tippen Sie auf OK.
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