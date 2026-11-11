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Klaus Zellweger
11. Nov 2026
Lesedauer 2 Min.

Apple-Ecke

Hush: ohne Warnung in Safari

Cookie-Warnungen und das Tracking gehören zu den grössten Ärgernissen im Web. Abhilfe schafft hier Hush.
Hush_web.jpg

Hush wird einmal installiert und sorgt fortan im Hintergrund für ein besseres Web

© PCtipp

Cookie-Warnungen und das Tracking gehören zu den grössten Ärgernissen im Web. Die Safari-Erweiterung Hush erledigt diese Themen erfrischend unkompliziert. Nach dem ersten Start installiert es sich in Safari, wo es in den Einstellungen unter Erweiterungen aktiviert wird. Hush selbst kann nicht auf die besuchten Seiten zugreifen, sondern überlässt Safari die Filterung – und ist damit absolut diskret.

Info: Für iPhone, iPad und Mac, Englisch, gratis, Download unter go.pctipp.ch/3557

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