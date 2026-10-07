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Pascal Scherrer
7. Okt 2026
Lesedauer 2 Min.

KI-Tipps

Ich will keinen Ja-Sager

Warum sagt ChatGPt zu allem Ja?

Bringen Sie ChatGPT dazu, kritischer zu antworten

© PCtipp

Problem: ChatGPT bestätigt mich in allem, was ich sage – egal, wie absurd es ist.

Lösung: Künstliche Intelligenzen sind häufig darauf ausgelegt, die Nutzerinnen und Nutzer zu motivieren. Wenn Sie dafür sorgen möchten, dass ChatGPT kritischer ist, fügen Sie folgende Anweisung unter Profilbild/Einstellungen/Personalisierung/Individuelle Hinweise ein: «Sei kritisch, beleuchte Aspekte von verschiedenen Seiten und sei nicht einfach nur ein Ja-Sager.»

Hinweis: ChatGPT ist nicht perfekt und hält sich leider nicht immer zu 100 Prozent an die Hinweise unter Personalisierung/Individuelle Hinweise. Aber mit den Tipps auf dieser Seite sollte der Chatbot zumindest grösstenteils in Ihrem Stil schreiben, sich an Schweizer Rechtschreibung halten und kritisch antworten.

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