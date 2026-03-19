iCloud-Backups: wenig Aufwand, viel Wirkung

Egal, welches Kontingent gewählt wird: Es lässt sich über die Familienfreigabe teilen. Wenn also 2 TB gebucht werden, reicht das in den meisten Fällen, um die Mobilgeräte und Macs der ganzen Familie zu sichern. Mit dem Speicher kauft man sich deshalb auch ein grosses Stück Seelenfrieden.

Um das Speicherkontingent aufzurüsten, tippen Sie in den Einstellungen des iPhones ganz oben auf Ihren Apple Account und danach im Bereich iCloud auf Speicher, Bild 1 A. Das neue Kontingent ist sofort verfügbar.

Automatische Backups

Das Wichtigste ist, dass alle Daten auf dem Gerät in der iCloud Platz finden. Nichts sollte ausgelagert werden. Doch dazu müssen einige Schalter in den iCloud-Einstellungen umgelegt werden.

Einstellungen am iPhone und iPad

● Backups: Tippen Sie auf die Schaltfläche iCloud-Backup B und überzeugen Sie sich, dass die Option Backup von iPhone erstellen aktiviert ist. Später lassen sich die Daten ohne Aufwand auf einem neuen Gerät wiederherstellen, wenn das alte abhandengekommen ist. Die Option Backup über mobile Daten sollte nur markiert werden, wenn zum Mobilfunkvertrag ein üppiges oder sogar unlimitiertes Datenkontingent gehört.

● Fotos: Im Bereich Fotos C wird die Option Dieses iPhone synchronisieren aktiviert, um die vielleicht wichtigsten Daten auf dem Gerät zu sichern. Wenn es der Speicher des iPhones zulässt, sollte unbedingt die Option Laden und Originale behalten aktiviert werden, damit alle Fotos und Videos in der originalen Qualität lokal gespeichert sind. Die Option iPhone-Speicher optimieren sollte nur zum Einsatz kommen, wenn mehr Bilder und Videos vorhanden sind, als im iPhone Platz finden.

● Drive: Ausser allen möglichen Datenbeständen entspricht Drive am ehesten einem klassischen Onlinespeicher, wie es sie zuhauf gibt D. Im iCloud-Drive werden unter anderem Dateien synchronisiert, die nicht immer offensichtlich sind, etwa Spielstände oder Einstellungen zu Apps. Und schliesslich kann das iPhone oder iPad auf alle Daten zugreifen, die am Mac gespeichert werden, indem die App Dateien hinzugezogen wird.

Einstellungen am Mac

Auch beim Mac wird die Synchronisierung über die Systemeinstellung Apple Account gesteuert, aber mit leichten Abweichungen.

● Fotos: Die gesamte Fotosammlung inklusive Videos wird mit iCloud abgeglichen, indem die Option Diesen Mac synchronisieren aktiviert wird. Doch das reicht nicht. Wenn all die kostbaren Erinnerungen komplett auf dem Mac gespeichert werden sollen, muss das ausdrücklich verlangt werden.

Starten Sie die Anwendung Fotos und rufen Sie deren Einstellungen auf. Achten Sie darauf, dass im Bereich iCloud, Bild 2 A, die Option iCloud-Fotos aktiv ist. Doch vor allem sorgt die Option Originale auf diesen Mac laden, B, dafür, dass ausnahmslos alle Bilder und Videos nicht nur in der iCloud, sondern auch lokal am Mac vorliegen.