iCloud: E-Mails auf dem Server abfangen

Der Rest erledigt sich fast von selbst. Definieren Sie das Kriterium, um die Regel zu wecken, Bild 2. Danach legen Sie fest, was mit der E-Mail geschehen soll, wenn dieses Kriterium greift. Wichtig: Eine Regel gilt nur für neue Nachrichten; die bestehenden Nachrichten verbleiben dort, wo sie sind. Es kann allerdings ein paar Minuten oder sogar eine Stunde dauern, bis die Regel auf dem Server aktiviert wurde und ihre Wirkung entfalten kann.

Mehrere Regeln

Regeln lassen sich in nahezu beliebigen Mengen erstellen. Anschliessend werden sie in der Reihenfolge abgearbeitet, die Sie in der Übersicht zugeteilt haben. So ist es zum Beispiel möglich, dass die erste Regel eine eingehende Nachricht an ein anderes E-Mail-Konto weiterleitet. Dann folgt eine zweite Regel mit demselben Kriterium, das die E-Mail in den Papierkorb verschiebt.

Mail-Weiterleitung

Und dann gibt es noch den umgekehrten Fall, bei dem alle Nachrichten weitergeleitet werden sollen. Sie besitzen zum Beispiel eine iCloud-Adresse, die zu Ihrem Apple-Account gehört. Doch für den täglichen Schriftverkehr verwenden Sie eine Gmail-Adresse.

In diesem Fall sollen alle Nachrichten, die bei mustermeier@icloud.com eingehen, automatisch an mustermeier@gmail.com weitergeleitet werden. Eine solche Umleitung benötigt nur wenige Sekunden, sodass keine Verzögerungen im Arbeitsablauf auftreten.

In diesem speziellen Fall verwenden Sie jedoch keine Regel, sondern rufen in den Einstellungen den Bereich Mail-Weiterleitung auf (siehe Bild 1 C). Hier definieren Sie die Zieladresse. Ausserdem lassen sich die E-Mails nach der Weiterleitung löschen, um ein Überquellen des Postfachs zu verhindern. Doch Vorsicht: Die Löschung erfolgt sofort. Und weil die E-Mail dabei nicht im Papierkorb landet, lässt sie sich auch nicht widerrufen.