Darum ist iCloud+ unverzichtbar

So werden mit minimalem Aufwand alle Mobilgeräte der ganzen Familie geschützt, indem die iCloud-Daten automatisch im Hintergrund aktualisiert werden.

Private-Relay

In denam Mac und bei den Mobilgeräten finden Sie die relativ junge FunktionSie ist zwar als Beta gekennzeichnet, funktionierte bei mir bis jetzt aber ohne Probleme. Private-Relay verwischt Ihre Spuren im Web so gründlich, dass nicht einmal Ihr eigener Internet-Provider weiss, was Sie da treiben. Dabei geht es einzig um die Privatsphäre. Die Funktion unterscheidet sich also von anderen VPN-Diensten, die bei Bedarf auch einen falschen Standort vorgaukeln, um ein günstiges Netflix-Abo im Ausland abzuschliessen. Ausserdem wirkt Private-Relay ausschliesslich in Safari, aber nicht in einem anderen Browser oder gar in einer File-Sharing-Software.

Jeder Seitenaufruf in Safari wird über zwei separate, sichere Internet-Relays gesendet. Ihre IP-Adresse bleibt zuerst einmal sichtbar – und zwar für Ihren Provider als auch für das erste Relay, das von Apple betrieben wird. Die DNS-Einträge sind jedoch verschlüsselt, sodass keine der beiden Parteien weiss, welche Seite Sie besuchen möchten. Das zweite Relay wird von einem Drittanbieter betrieben; es generiert eine temporäre IP-Adresse, entschlüsselt den Namen der angesteuerten Website und stellt die Verbindung her. Auf diese Weise können weder der Provider noch Apple oder das zweite Relay Ihren Rechner mit einer Website oder einer bestimmten Aktion in Verbindung bringen – und das gilt erst recht für Werbenetze.

In den Einstellungen zu Private-Relay wird festgelegt, ob «der allgemeine Standort beibehalten» oder auf das «Land und die Zeitzone» ausgedehnt werden soll. Beim allgemeinen Standort bleiben Sie für die angewählte Website immer noch in der Gegend, was in der kleinen Schweiz auf einen Landesteil hinausläuft. Wird die Verschleierung auf die ganze Zeitzone ausgedehnt, kann es sein, dass Websites in der falschen Sprache angezeigt werden oder lokale Dienste nicht mehr funktionieren.

Mit dieser Funktion ist Dropbox gross geworden: Dateien und Ordner lassen sich mit wenigen Klicks für andere freigeben – sei es für die Zusammenarbeit, oder weil eine Datei zu gross für einen E-Mail-Anhang ist. Das funktioniert auch mit dem kostenlosen iCloud; doch die Funktion ist so praktisch, dass sie hier erwähnt werden soll. Für die Freigabe muss sich das Objekt im iCloud Drive befinden: Entweder wurde es manuell hineingelegt oder Sie synchronisieren wie beschrieben die kompletten Ordnerund

Klicken Sie ein beliebiges Objekt mit der rechten Maustaste an und wählen Sie im Kontextmenü unter Teilen den Befehl Datei teilen (oder Ordner teilen, wenn es sich um einen solchen handelt). Bei der folgenden Auswahl interessieren wir uns für die Option Link kopieren (1):