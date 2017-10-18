Icon von Website-Verknüpfung ändern

In diesem anderen Artikel haben Sie gelesen, was es mit den zwei bis drei verschiedenen Dateitypen von Website-Verknüpfungen auf sich hat. Denn die sind nicht alle gleich. Wenn Sie das Webseiten-Symbol aus einer Adresszeile von Firefox oder Chrome auf den Desktop ziehen, lässt sich danach via Rechtsklick und Eigenschaften sehr einfach das Symbol ändern.

Aber wie ist das beim Internet Explorer, der keine «.url», sondern «.website»-Dateien erstellt? Wie verpassen Sie einer solchen «.website»-Verknüpfung ein anderes Symbol? Die schlechte Nachricht: gar nicht! Die gute: Aber Sie können mit Windows-Bordmitteln eine .url-Datei erstellen, ohne hierfür extra einen Firefox oder Chrome installieren zu müssen. Einer *.url-Datei können Sie ein anderes Icon zuweisen.

Firefox- oder Chrome-Nutzer erstellen automatisch URL-Dateien, wenn sie in ihrer Browser-Adressleiste das Symbol vor der Webadresse schnappen und dieses auf den Desktop ziehen. Wenn Sie dasselbe im Internet Explorer tun, wird keine URL-Datei erstellt, sondern eine mit (versteckter) Endung «.website». Bei einer solchen lässt sich das Symbol nicht ändern.

Öffnen Sie mal die Webseite, von der Sie gerne eine Verknüpfung erzeugen würden. Markieren Sie in der Adresszeile die ganze Adresse und kopieren Sie diese via Ctrl+C oder per Rechtsklick und Kopieren. Minimieren Sie den Browser. Klicken Sie mit rechts auf eine freie Stelle auf dem Desktop. Wählen Sie im Untermenü Neu recht weit oben den Befehl Verknüpfung. Setzen Sie den Cursor ins Feld für den Speicherort des Elements und drücken Sie Ctrl+V, um die kopierte Webadresse einzufügen. Klicken Sie auf Weiter, tippen Sie im nächsten Dialog einen Namen für die Verknüpfung ein und klicken Sie auf Fertig stellen.

Wenn Sie nun bei dieser Verknüpfung via Rechtsklick die Eigenschaften öffnen, ist der Befehl Anderes Symbol wieder da.

Symbol aus den Windows-Icons wählen