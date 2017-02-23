IE/Chrome/Firefox: nicht in Adressleiste suchen

Internet Explorer: Öffnen Sie übers Zahnradsymbol die Internetoptionen und wechseln Sie zu Inhalte. Hier gibts hinter AutoVervollständigen eine Schaltfläche Einstellungen, die Ihnen die Wahl gibt, ob der IE URLs vorgeschlagen oder Windows Search benutzen soll. Deaktivieren Sie hier die Optionen, die Sie nicht brauchen. Falls das noch nicht reicht, besuchen Sie in den Internetoptionen den Reiter Erweitert. Hier finden Sie unter «Browsen» noch einige weitere AutoVervollständigungsoptionen, wie «Vorgeschlagene Sites» oder «AutoVervollständigen in Internet Explorer».

Soll Microsofts Browser auch die Adressleiste nicht mehr für die Suche verwenden? Diese Einstellung wurde gegenüber früheren IE-Versionen verschoben. Klicken Sie aufs Zahnradsymbol und öffnen Sie Add-Ons verwalten. Klicken Sie auf Suchanbieter. Hier finden Sie meist mindestens eine Suchmaschine, z.B. Microsofts eigenes Suchwerkzeug Bing. Unten im Fenster gibts den Link «Weitere Suchanbieter suchen», falls Sie anstelle von Bing etwas anderes (z.B. Google) eintragen wollen. Mindestens eine Suchmaschine muss hier vorhanden sein.