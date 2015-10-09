Im Schnellzugstempo zum Etikettenbogen

Vermutlich ist es auch bei Ihnen entweder Herma oder Avery Zweckform. Den genauen Typ finden Sie ebenfalls fast sicher als Vorlage hinterlegt. Wählen Sie bei dieser Gelegenheit auch den Druckerschacht, in dem Ihre Etikettenbögen liegen (oder noch zu liegen kommen). Legen Sie nun die Etikettenbögen in den richtigen Schacht, klicken auf OK, tippen die gewünschte Adresse ins grosse Feld, wählen unten z.B.: «Eine Seite desselben Etiketts» und klicken auf Drucken. Das wars schon!

Etiketten mit verschiedenen Adressen

Oder sollen es verschiedene Adressen sein? Erstellen Sie in Excel eine Liste. Das kann auch eine sein, die Sie aus anderer Quelle exportiert haben. Bereiten Sie sie auf: Anrede, Vorname, Name, Adresszeile 1 (z.B. Strasse), Adresszeile 2 (z.B. Postfach), Postleitzahl und Ort.

In neueren Office-Versionen (ab Office 2013) ist Folgendes nicht mehr nötig: Markieren Sie den Bereich, der die Adressen enthält, wechseln Sie zum Reiter Formeln und gehen via «Definierte Namen» zu Namen definieren. Tippen Sie einen Namen für die Adressliste ein, z.B. «Adressen1», und klicken Sie auf OK.