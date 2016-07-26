IMAP: Mails auf dem Server nicht löschen – geht das?

Eigentlich ist es eine zentrale Funktion von IMAP, dass lokal gelöschte oder als gelesen markierte Mails aufgrund der Synchronisierung auch auf dem Server als gelesen markiert oder gelöscht werden.

Lösung: Wenn genau dies nicht erwünscht ist, bleibt Ihnen nicht viel anderes übrig, als das Konto auf dem Smartphone (und nur dort) nicht via IMAP, sondern mit POP3 einzurichten, falls der Mailprovider dies noch unterstützt.

Hierfür müssen Sie das Konto in der Mail-App auf dem Smartphone in der Regel erst löschen, denn meist kann man einen Kontotyp nicht direkt umschalten. Erstellen Sie danach das Konto in der Mail-App neu anhand der Server-Einstellungen, die der Mailprovider für POP3 empfiehlt.

Sehr wichtig: Schauen Sie beim Einrichten des POP3-Kontos sehr genau nach und statten Sie in diesem Mailkonto allen Optionen, Menüs, Reitern und Einstellungen einen Besuch ab. Sie müssen nämlich sinngemäss folgende Einstellung aktivieren: «Mails auf dem Server lassen». Standardmässig löschen die meisten POP3-Mail-Clients die abgeholten Mails auf dem Server entweder sofort nach dem Abholen oder nach einer frei definierbaren Anzahl Tagen.

Normalerweise funktioniert das mit einem per POP3 eingerichteten Konto dann so: Es holt sich in regelmässigen Abständen alle neu empfangenen Mails ab. Nur wenn Sie «Mails auf dem Server lassen» eingestellt haben, löscht es diese danach nicht mehr automatisch. Nun können Sie lokal Mails löschen, ohne dass dies den Online-Bestand in Ihrem Mailkonto tangiert.