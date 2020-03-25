25. Mär 2020
Lesedauer 2 Min.
IMAP-/POP3-E-Mail-Konto wie GMX mit Thunderbird einrichten
Mit Gmail arbeitet Thunderbird mittlerweile gut zusammen. Etwas schwieriger ist es, ein IMAP-/POP3-E-Mailkonto – wie beispielsweise GMX – hinzuzufügen. So gehts.
Um Ihre E-Mails mit IMAP oder POP3 – beispielsweise Mails des GMX-Kontos – via Thunderbird synchronisieren zu können, müssen Sie diese Funktion zuerst in Ihrem GMX-Postfach aktivieren. In unserem Beispiel haben wir das Gmail-Konto bereits hinzugefügt und möchten nun ein weiteres Mailkonto hinzufügen.
- Loggen Sie sich auf dem Desktop per Browser in Ihr GMX-Postfach ein.
- Links unten gelangen Sie zu den Einstellungen.
- Klicken Sie auf POP3/IMAP Abruf.
- Scrollen Sie etwas herunter bis zu GMX Mail über POP3 & IMAP und setzen Sie ein Häkchen. Klicken Sie unten rechts auf Speichern.
- Um diese geänderte Einstellung speichern zu können, müssen Sie erst eine Sicherheitsabfrage ausfüllen und dann erneut auf Speichern klicken.
Wechseln Sie zu Mozilla Thunderbird.
- Klicken Sie entweder auf Lokale Ordner und unter Konto einrichten auf E-Mail. Alternativ: Hamburger-Menü+Neu, Neue E-Mail-Adresse einrichten.
- Unten sollte ein Button zu sehen sein: Überspringen und meine bestehende E-Mailadresse verwenden (siehe Screenshot). Klicken Sie darauf.
- Konto einrichten: Füllen Sie Name, E-Mail-Adresse und Passwort wie bei Ihrem GMX-Postfach ein.
- Klicken Sie auf Weiter. Thunderbird ermittelt die korrekten Server-Einstellungen automatisch.
- Falls nötig, klicken Sie auf IMAP.
- Klicken Sie auf Fertig.
- Klicken Sie nun oben links auf Abrufen, um Ihre GMX-E-Mails zu erhalten.
Hinweis: Wenn Sie nicht unbedingt Ihr GMX-Konto nebst anderen Konten via Mozillas Thunderbird-Mailprogramm lesen möchten, geht es viel einfacher, wenn Sie einfach eine der GMX-Apps (verfügbar für Android, iOS, Desktop und Browser) installieren.
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