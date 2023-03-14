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Claudia Maag
14. Mär 2023
Lesedauer 2 Min.

Google-Browser

In Chrome den Arbeitsspeicher-Sparmodus aktivieren – so gehts

Nun ist das Leistungs-Feature auch hierzulande verfügbar. So wird Ihr Chrome-Browser etwas schneller.

Die RAM-Sparfunktion ist da

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Die Leistungs-Funktion (engl. Memory Saver) wurde von Google bereits im Dezember 2022 angekündigt. Nun ist sie auch hierzulande verfügbar. Ist der Arbeitsspeicher-Sparmodus aktiviert, gibt Chrome Arbeitsspeicher, der von inaktiven Tabs belegt wird, frei. Der Browser soll dadurch bis zu 40 Prozent bzw. 10 GB weniger RAM benötigen. Das führt dazu, dass die Tabs ohne Probleme funktionieren und der Browser schneller ist. Mit dem zusätzlichen Energiesparmodus wird zudem dafür gesorgt, dass der Akku länger hält, wenn er langsam entladen ist.

  1. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol (oben rechts).
  2. Hier gehts zu Weitere Tools sowie Leistung.
  3. In den Leistungs-Einstellungen finden Sie zwei Bereiche. Aktivieren Sie den Schieberegler bei Arbeitsspeicher-Sparmodus.
  4. Zusätzlich können Sie noch den Energiesparmodus aktivieren, wenn Sie dies möchten. In diesem Fall reduziert Chrome den Akkuverbrauch, zum Beispiel wenn der Akkustand nur noch 20 % oder weniger beträgt.

Chrome-Einstellungen

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Hinweis: Dies wurde unter Windows 11 Pro (22H2) und der Chrome-Version 111.0.5563.65 durchgeführt.

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