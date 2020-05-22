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Gaby Salvisberg
22. Mai 2020
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

In Chrome mehrere Profile gleichzeitig nutzen

In Googles Browser ist kein Add-on nötig, um gleichzeitig mit mehreren Profilen zu surfen. So gehts.
Fügen Sie hier ein neues Profil hinzu

Fügen Sie hier ein neues Profil hinzu und wählen Sie ein Icon aus

© Quelle: PCtipp.ch

Wie benutzt man in Chrome mehrere Profile? Es gehört schliesslich zum Alltag von Online-Arbeitenden, dass man sich mit einem privaten und einem geschäftlichen Konto auf derselben Webseite einloggt. Oder dass man eine Webseite gerne gleichzeitig sowohl im ein- als auch im ausgeloggten Zustand betrachten möchte. Gerade für Leute, die im Home-Office arbeiten, ist das eine wichtige Frage, denn man möchte möglichst Privates und Geschäftliches nicht versehentlich vermischen. Kürzlich haben wir dasselbe für den Firefox erklärt; bei jenem brauchts ein Add-on, sofern Sie das nicht via Profilverwaltung erledigen wollen.

Lösung: Wer in Google Chrome mit mehreren Profilen arbeiten möchte, kommt ohne Add-on aus. Klicken Sie in Chrome oben rechts auf Ihr Profil- bzw. Nutzer-Icon und gehen Sie im Menü ganz unten bei Andere Personen zu Hinzufügen.

Fügen Sie hier ein neues Profil hinzu und wählen Sie ein Icon aus

 © Quelle: PCtipp.ch

Tippen Sie einen Namen fürs Profil ein – hier zum Beispiel «Gaby CMS» – und wählen Sie ein Symbolbildchen. Aktivieren Sie am besten Desktopverknüpfung für diesen Nutzer erstellen. Nun noch auf Speichern klicken, dann erscheint auf dem Desktop eine neue Chrome-Verknüpfung, verziert mit dem ausgewählten Icon. Falls Sie nicht in einem Google-Konto eingeloggt sind, bietet Chrome nun an, sich anzumelden. Wollen Sie das nicht, klicken Sie darunter auf Kein Interesse. Beim ersten Aufrufen des Profils bietet Chrome an, verschiedene Einstellungen und Dienste einzurichten. Diese Punkte können Sie aber bequem Überspringen.

Ab sofort können Sie Chrome über dieses Icon direkt mit dem anderen Profil starten. Wenn Sie sich darin auf einer Webseite einloggen, bekommen die Chrome-Sessions in Ihrem Standardprofil dies nicht mit.

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