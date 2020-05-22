In Chrome mehrere Profile gleichzeitig nutzen

Wie benutzt man in Chrome mehrere Profile? Es gehört schliesslich zum Alltag von Online-Arbeitenden, dass man sich mit einem privaten und einem geschäftlichen Konto auf derselben Webseite einloggt. Oder dass man eine Webseite gerne gleichzeitig sowohl im ein- als auch im ausgeloggten Zustand betrachten möchte. Gerade für Leute, die im Home-Office arbeiten, ist das eine wichtige Frage, denn man möchte möglichst Privates und Geschäftliches nicht versehentlich vermischen. Kürzlich haben wir dasselbe für den Firefox erklärt; bei jenem brauchts ein Add-on, sofern Sie das nicht via Profilverwaltung erledigen wollen.

Lösung: Wer in Google Chrome mit mehreren Profilen arbeiten möchte, kommt ohne Add-on aus. Klicken Sie in Chrome oben rechts auf Ihr Profil- bzw. Nutzer-Icon und gehen Sie im Menü ganz unten bei Andere Personen zu Hinzufügen.