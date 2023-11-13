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Claudia Maag
13. Nov 2023
Lesedauer 2 Min.

Emoji-Reaktionen

In Gmail mit Emojis reagieren – so gehts

Neuerdings können Sie in der mobilen Version des E-Mail-Dienstes sehr schnell reagieren – mit Emojis.

Googles E-Mail-Dienst wird einem Messenger immer ähnlicher

© (Quelle: Google Blog)

Sie können direkt eines der vorgeschlagenen Emojis auswählen

 © Quelle: Google Blog

Wir kennen sie von Messaging-Apps nur zu gut - Emojis. Jetzt bringt Google die Reaktionen in seinen E-Mail-Dienst Gmail. Mit den neuen Emoji-Reaktionen in Gmail können Nutzerinnen und Nutzer rascher ausdrücken, was sie empfingen. Beispielsweise kann man jemandem danken 🙏 oder mit nur einem Klick für ein Abendessen mit Freunden stimmen 🍣 🌮 🥗. Die beste Erfahrung mache man, wenn man die neueste Version der GMail-App auf dem Mobilgerät verwendet (Android und iOS), so Google im eigenen Blog (engl.) Das Feature wird seit letztem Monat ausgerollt.

Jetzt kann man sich fragen: Wozu Emoji-Reaktionen in einer E-Mail? Berechtigte Frage. Doch es könnte ein Hinweis sein, dass Google Gmail langfristig zum Messenger machen möchte. Das mutmasst zumindest GoogleWatchBlog.

So funktionierts

Sobald verfügbar, wird bei persönlichen Gmail-Konten ein Smiley-Symbol unter den Nachrichten auf dem Handy und dem Desktop angezeigt.

  1. Wenn Sie eine E-Mail erhalten und diese in der Gmail-App öffnen, fällt Ihnen vermutlich zuerst die grossen Buttons Antworten, Allen antworten und Weiterleiten auf. Unscheinbar daneben ist ein Smiley-Icon zu sehen. Tippen Sie darauf.
  2. Jetzt werden die Emojis angezeigt. Es kann sein, dass Schritt 1 bei Ihnen nicht (mehr) nötig ist. Tippen Sie auf eine der Reaktionen.
  3. Jetzt wird die Emoji-Reaktion direkt gesendet.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-13-Smartphone und der Gmail-App-Version 2023.10.22.575660796.Release durchgeführt. Wenn Sie einen anderen E-Mail-Client als Gmail verwenden, erhalten Sie laut Google-Blog (engl.) Emoji-Reaktionen als separate E-Mails.

So sieht die Reaktion beim Empfänger aus

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

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