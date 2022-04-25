In Microsoft Teams suchen – so gehts

1. Tippen Sie innerhalb der App auf das Lupen-Symbol.

2. Tippen Sie einen Suchbegriff ein.

3. Noch während des Tippens erscheinen Dateien und Nachrichten mit dem Begriff.

4. Suchen Sie nach Personen ebenfalls mit :Name. (z. B. :Zäch)

5. Sie können in der App übrigens die Resultate direkt nach Personen oder Nachrichten filtern.

Hinweis: Dies wurde mit einem Windows-10-Laptop, der Teams-Desktop-Version 1.5.00.9163 (64-Bit) sowie Teams für Android Version 1416/1.0.0(...) durchgeführt.

(Ursprung Dezember 2020; aktualisiert und ergänzt am 25.04.22)