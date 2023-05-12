«Das neue Outlook»
In der neuen Outlook-365-Version Kalender wieder rechts anzeigen – so gehts
Kollegin Gaby Salvisberg hat die entsprechenden Neuerungen bereits in diesem Artikel vorgestellt, als sie noch nur für Windows-Insider verfügbar waren. Wenn Sie wie die Autorin gerne neue Funktionen von Outlook ausprobieren, ist die gute Nachricht: Microsoft hat die neuen Features nun für alle verfügbar gemacht. Testfreudige können ab sofort per Schieberegler die jüngste Version freiwillig aktivieren.
Die weniger gute Nachricht lautet: Das Ganze sieht zwar hübsch aus, aber es werden nicht alle Einstellungen aus der alten Version in die neue übernommen.
Wenn Sie es gewohnt sind, in der Mailansicht rechts zusätzlich eine kleine Übersicht des Kalenders bzw. Ihrer Aufgaben zu sehen: Schwupps – ist die in der neuen Version weg. Doch sie kann schnell reaktiviert werden.
- Ganz oben rechts finden Sie mehrere Schnellzugriffs-Icons (zum Beispiel das Zahnrad-Symbol für die Einstellungen oder das Glocken-Symbol). Ganz links sehen Sie Mein Tag, ein Icon mit einem Kalender und ein Häkchen. Klicken Sie darauf.
- Nun wird rechts Ihr Kalender angezeigt. Um zu den Aufgaben zu wechseln, wählen Sie die Registerkarte To Do aus.
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