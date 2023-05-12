In der neuen Outlook-365-Version Kalender wieder rechts anzeigen – so gehts

Kollegin Gaby Salvisberg hat die entsprechenden Neuerungen bereits in diesem Artikel vorgestellt, als sie noch nur für Windows-Insider verfügbar waren. Wenn Sie wie die Autorin gerne neue Funktionen von Outlook ausprobieren, ist die gute Nachricht: Microsoft hat die neuen Features nun für alle verfügbar gemacht. Testfreudige können ab sofort per Schieberegler die jüngste Version freiwillig aktivieren.

Die weniger gute Nachricht lautet: Das Ganze sieht zwar hübsch aus, aber es werden nicht alle Einstellungen aus der alten Version in die neue übernommen.