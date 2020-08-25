25. Aug 2020
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
In Outlook 365 schnelle Aktionen festlegen
So definieren Sie zwei Schnellaktionen, welche Ihnen anschliessend rechts der E-Mail angezeigt werden.
Lösung:
- Klicken Sie im Posteingang mit der rechten Maustaste auf eine E-Mail.
- Wählen Sie Schnelle Aktionen festlegen.
- Nun können Sie zwei schnelle Aktionen festlegen. Um diese auszuwählen, klicken Sie auf das Drop-down-Menu. Zur Auswahl stehen: Archivieren, Löschen, Verschieben, Kennzeichnen/Kennzeichnung löschen sowie als gelesen/ungelesen markieren.
- Nachdem Sie beide Aktionen ausgewählt haben, klicken Sie auf OK.
- Wenn Sie nun mit der Maus über eine E-Mail fahren, erscheinen rechts davon die entsprechenen Buttons (bsw. Verschieben oder Löschen).
Kommentare