In Outlook abgerufene GMX-Mail in GMX nicht löschen

Das ist einfach. Lassen Sie beim Abrufen in Outlook eine Kopie auf dem Server. Diese Option können Sie unter "EXTRAS/E-MAIL-KONTEN" bei den "vorhandenen E-Mail-Konten" einstellen. Markieren Sie das entsprechende GMX-Konto, klicken Sie dann auf "Ändern..." und im ersten Fenster gleich auf "Weitere Einstellungen...". Wechseln Sie zur Registerkarte "Erweitert" und nehmen Sie im unteren Teil die gewünschte Einstellung vor.