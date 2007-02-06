6. Feb 2007
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
In Outlook abgerufene GMX-Mail in GMX nicht löschen
Ich habe ein gmx.net-Mailkonto. Jedesmal, wenn ich mit Outlook die Mails herunterlade, löscht es diese auf www.gmx.net. Wie kann ich das verhindern?
Das ist einfach. Lassen Sie beim Abrufen in Outlook eine Kopie auf dem Server. Diese Option können Sie unter "EXTRAS/E-MAIL-KONTEN" bei den "vorhandenen E-Mail-Konten" einstellen. Markieren Sie das entsprechende GMX-Konto, klicken Sie dann auf "Ändern..." und im ersten Fenster gleich auf "Weitere Einstellungen...". Wechseln Sie zur Registerkarte "Erweitert" und nehmen Sie im unteren Teil die gewünschte Einstellung vor.
Sie können die Kopien der abgerufenen Mails generell auf dem Server belassen. Oder Sie lassen die Kopie auf dem Server löschen, wenn die Original-Mail in Outlook gelöscht wird oder ganz einfach nach einer bestimmten Anzahl Tage.
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