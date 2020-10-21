21. Okt 2020
Lesedauer 2 Min.
Messenger
In Signal eine Gruppe erstellen – so gehts
In Signal können Sie Ihre Kontakte nicht automatisch einer Gruppe hinzufügen. Teilnehmende erhalten jeweils eine Einladung. So gehts.
Sie können zwar Gruppen erstellen, aber in Signal Teilnehmende nicht automatisch zu einer Gruppe hinzufügen. Mögliche Gruppenteilnehmende erhalten jeweils eine Einladung. Als wir dies ausprobierten, erhielt Kollegin Salvisberg innerhalb der Signal-App eine «Unterhaltungsanfrage» für die von mir erstellte Gruppe.
- Klicken Sie auf den Button mit dem Bleistift-Symbol.
- Tippen Sie auf Neue Gruppe.
- Wählen Sie die Gruppen-Teilnehmenden aus. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf das blau-weisse Pfeil-Symbol. Die Gruppe ist erstellt; Sie erhalten nun eine Benachrichtigung, dass Einladungen versendet wurden.
- Wenn ein Teilnehmer beim Öffnen der Signal-App die Unterhaltungsanfrage sieht und akzeptiert, erscheint in Ihrer Gruppenansicht: XY hat eine Gruppeneinladung angenommen.
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