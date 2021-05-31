Wenn in Teams der Befehl «Persönliches Konto hinzufügen» fehlt

Auf Ihrem PC haben Sie den Microsoft-Teams-Account für Ihre Arbeit eingerichtet. Sie wollen in der Teams-App nun zusätzlich Ihr privates Teams-Konto hinzufügen. Bloss: Wenn Sie in Teams auf Ihr Profilbild klicken, fehlt dort der Befehl «Persönliches Konto hinzufügen».

Versuchen Sie zuerst Folgendes: Klicken Sie in Teams auf Ihr Profilbild-Icon oder direkt links davon aufs Drei-Punkte-Symbol und benutzen Sie Nach Updates suchen. Melden Sie sich in Teams ab, beenden Sie es, starten Sie es neu und melden Sie sich mit Ihrem Schul- oder Geschäftskonto wieder an. Jetzt sollte die aktuelle Version installiert werden. Prüfen Sie das unter Profilbild-Icon (oder Drei-Punkte-Sybmol)/Info/Version.

Wenn die Version stimmt und in Ihrem beruflich oder schulisch verwendeten Teams der Befehl fürs Hinzufügen eines privaten Kontos immer noch fehlt, rufen Sie per Rechtsklick auf die Teams-Verknüpfung deren Eigenschaften auf.