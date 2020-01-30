In Thunderbird das Dark-Theme ein- oder ausschalten

Auf immer mehr Geräten, in immer Anwendungen und Betriebssystemen ist inzwischen ein so genannter «Dark Mode» oder ein «Dark Theme» verfügbar. Ein solcher Dunkelmodus invertiert die dargestelle Anzeige teilweise: Was im hellen Modus in Weiss daherkommt (also z.B. der Word-Hintergrund), wird schwarz (bzw. eher dunkelgrau) und was zuvor in Schwarz dargestellt wurde (z.B. die Schrift im Word-Dokument) erscheint in Weiss bzw. einem sehr hellen Grau. Die Idee dahinter: Der Dark-Mode soll angeblich die Augen schonen und bei manchen Displays sogar Energie sparen helfen, weil auf dem Bildschirm viel weniger weisse (hell leuchtende) Pixel dargestellt werden müssen.

Nebst Windows und verschiedenen Apps und Programmen unterstützt auch das Open-Source-Mailprogramm Mozilla Thunderbird einen Dunkelmodus. Im letzten Update wurde dieser laut Mozilla-Entwicklern noch verbessert.

Thunderbird Dark-Mode aktivieren oder deaktivieren

Je nach System kann es sein, dass sich Thunderbirds Dunkelmodus automatisch aktiviert. Falls nicht, schalten Sie ihn manuell ein – oder wieder aus, falls er Ihnen nicht zusagt.

Angenommen, Sie hätten den herkömmlichen hellen Modus aktiviert, dann sieht das ungefähr so aus.