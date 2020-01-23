In Windows 10 den praktischen Timer nutzen

Bei der Zubereitung einer Fertiglasagne möchte man das Überschreiten eines bestimmten Verkohlungsgrades vermeiden. Dabei hilft Ihnen die in Windows 10 mitgelieferte App «Alarm & Uhr». Sie enthält einen praktischen Timer, der dafür sorgt, dass Sie Ihr Futter rechtzeitig aus dem Ofen retten. Oder die Wäsche aus der Waschmaschine nehmen, damit der Nachbar auch noch in die Waschküche darf.

Nach einem Klick auf Start tippen Sie alarm ein, worauf Alarm & Uhr erscheint (auf manchen Systemen funktioniert es auch mit der Suche nach timer). Weil Sie die App ab jetzt sowieso häufig verwenden werden, heften Sie diese gleich von hier aus an die Taskleiste an.