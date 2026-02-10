In Word per Tastenkombination zoomen

Im Webbrowser und in vielen sonstigen Anwendungen zoomt man mittels Tastenkürzel in Kombination mit Ctrl bzw. Strg und dem Plus- oder Minuszeichen des Ziffernblocks ins Dokument rein (Ctrl+Plus bzw. Strg+Plus) und wieder raus (Ctrl+Minus bzw. Strg+Minus). In Excel übrigens fast gleich, einfach mit Ctrl+Alt+Plus bzw. Ctrl+Alt+Minus.

Nur in Word gibts merkwürdigerweise keine reine Tastenkombination hierfür. Da bieten sich zunächst (ausser: siehe Seite 2) nur drei Möglichkeiten – und alle drei erfordern den Griff zur Maus oder einen Tastenmarathon:

Variante 1: Schnappen Sie sich per Maus unten rechts in der Word-Statusleiste den Zoom-Regler und ziehen Sie ihn nach links oder rechts. Im gleichen Bedienelement können Sie alternativ auch aufs Plus- oder Minus-Symbol klicken.