In zwölf Schritten zum Social-Media-Profi

Die Wege sind mannigfaltig, um in den sozialen Medien erfolgreich zu werden. Und obwohl sehr viele Rezepte kursieren, ist längst nicht garantiert, dass diese auch für Sie funktionieren.

Wir haben deshalb zwölf Punkte zusammengestellt, die Ihnen helfen, Ihren persönlichen Weg zum Durchstarten in der Welt der sozialen Medien zu finden.

1. Was ist Ihr Ziel?

Die allererste Frage ist eine der wichtigsten. Möchten Sie Influencer werden und (viel) Geld verdienen, müssen Sie konsequent auf Reichweite setzen. Wollen Sie sich hingegen als Experte zu einem bestimmten Thema positionieren, zählt die Qualität der Beiträge mehr als die Reichweite; Sie fokussieren auf ein Publikum, das Ihr Interesse teilt.

Dazwischen gibt es viele Mischformen: Sie können durchaus mit einem überschaubaren Abonnentenkreis Einnahmen generieren, wenn es Firmen gibt, die genau Ihre Zielgruppe erreichen wollen. Und vielleicht generieren Sie Ihre Einnahmen nicht mit Werbung auf Ihrem Onlinekanal, sondern mit Beratung oder Schulungen für Firmen.

2. Thema finden

Reichweite gewinnen und damit den Bekanntheitsgrad steigern, heisst vor allem eines: viele Beiträge veröffentlichen. Das bedeutet je nach Thema sehr viel Aufwand. Das Wichtigste ist deshalb, dass Sie Themen wählen, die Sie interessieren und an deren Bearbeitung Sie Freude haben. Sie sollten einen Drang verspüren, Ihr Wissen weiterzugeben, und im Idealfall sind Sie bereits so sattelfest, dass Sie sich aufwendige Recherchen ersparen können. Falls Sie sich noch nicht festlegen möchten, hier einige Themen, die immer funktionieren:

Reisen und Ausflüge

Kochen

Gartentipps

Mode und Schminken

Lifehacks

Haustiere

Gerade auf Plattformen mit grosser Reichweite sieht man aber auch viele Nutzerinnen und Nutzer, die konsequent auf die aktuellen Trends aufspringen und die Inhalte ihrer Vorbilder – oft aus dem englischsprachigen Raum – kopieren; sie übersetzen Witze auf Deutsch, benutzen Filmzitate, zu denen sie ihre Lippen bewegen, oder tanzen zu angesagter Musik. Wer dies in besonders ausgefallener Weise tut, hat gute Chancen auf Likes und Kommentare.

3. Zielpublikum, Plattformen und Formate

Die Definition des Zielpublikums ist wichtig, weil sie Hinweise darauf gibt, welche Plattformen sinnvollerweise genutzt werden und wer mit allfälliger Werbung angesprochen wird.

Umgekehrt gibt Ihnen eine präzise Definition auch Leitplanken für die Erstellung der Inhalte, was wiederum Ihr Profil schärft.

Ein Beispiel: Wenn Sie Rezept-Content erstellen, können Sie sich auf vegane Küche oder Grillieren spezialisieren, nur über offenem Feuer kochen oder Gerichte aus einer bestimmten Weltgegend zubereiten. Oder Sie engen die Zielgruppe ein, indem Sie beispielsweise Rezepte für Kinder, Senioren oder Grossfamilien vorstellen.

4. Plattformen

Die Plattform, die Schweizerinnen und Schweizer am meisten nutzen, ist Instagram, wie der Social-Media-Studie der Xeit GmbH zu entnehmen ist – gefolgt von der Video-Plattform YouTube. Aber nicht bei allen Alters­klassen: Bei der Generation Z (1997 bis 2012) steht TikTok an zweiter Stelle und hat Facebook (bei der Gesamtheit an dritter Stelle) praktisch ganz verdrängt.

Gut zu wissen: Business-Plattformen wie LinkedIn sind zwar viel weniger beliebt, Sie erreichen dort aber ein Publikum, das an Inhalten rund um die Arbeitswelt interessiert ist. Bei Twitter sind Sie richtig, wenn Sie Inhalte veröffentlichen, die Medienleute sowie Politikerinnen und Politiker ansprechen sollen.

5. Welches Format?

Text, Bild oder Video? Oder alle drei? Wenn es um die Beliebtheit von Inhalten geht, stehen kurze Videos bei den Nutzerinnen und Nutzern auf der Beliebtheitsliste ganz oben. Es ist das Format, mit dem sich TikTok zuerst eine Nische geschaffen hat und das Facebook sowie Instagram mit Reels und YouTube mit Shorts ins Programm aufgenommen haben. Es ist auch das Format, mit dem man kurzfristig viele Views generieren kann – wenn der Inhalt ankommt.

Wer Content erschaffen will, der langfristig wirkt, setzt auf Blogposts und Videos. Der Grund: Google – die Suchmaschine ist weiterhin unangefochten die Nummer eins – zeigt diese beiden Formate in den Suchresultaten an, während sie andere Social-Media-Beiträge weitgehend ignoriert, Bild 1.