Init7/Fiber7: TV7 im VLC Media Player auch am PC schauen

Lösung: Normalerweise empfiehlt der Provider aus Winterthur die App TV7, die es für Smart-TVs mit Betriebssystem «Android TV» ab Version 7.0 sowie für die Apple-TV-Box gibt. Ausserdem funktioniert die App zwar ohne Anmeldung; stattdessen muss das Gerät mit einem Internetzugang aus dem Hause Init7 verbunden sein, weil TV7 zu den inbegriffenen Dienstleistungen des Providers gehört. Die technischen Voraussetzungen zur Nutzung der App lesen Sie hier.

Kein passendes Gerät? Es geht vielleicht trotzdem

Wenn ein Android-TV oder eine Apple-TV-Box fehlt, geht es aber auch anders. Dies zum Beispiel mit dem VLC Media Player, den es auch für Windows, Linux und Mac OS gibt.

Aber aufgepasst! Das funktioniert je nach Router und dessen Einstellungen unter Umständen nur über verkabeltes Netzwerk (Ethernet), nicht via WLAN. Ausserdem kann je nach abonniertem Produkt zur gleichen Zeit immer nur ein Gerät im Haushalt streamen (nur Fiber7 und Crossover7 unterstützen bis zu 7 Multicast-Streams, nicht jedoch Hybrid7 und Copper7). Mit der hier genannten VLC-Methode ist zudem kein Replay möglich. Falls Ihnen das alles nichts ausmacht und gelegentliche Unterbrechungen nicht zu sehr stören, können Sie es versuchen.

Wir zeigen es am Beispiel von Windows 10. Installieren und öffnen Sie auf Ihrem PC den VLC Media Player. Im VLC unter Windows gehts nun zu Medien/Netzwerkstream öffnen. Im Reiter Netzwerk fügen Sie diesen Link zur VLC-Playlist ein: https://api.init7.net/tvchannels.xspf. Falls Sie eine andere Software benutzen, die lieber M3U-Playlists hätte, verwenden Sie https://api.init7.net/tvchannels.m3u.