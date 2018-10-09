Installations-DVD/USB-Stick: Welches Windows steckt drin?

Besonders jene Nutzer, die mehrere PCs verwalten, die viel experimentieren und hie und da ein System neu aufsetzen, dürften inzwischen mehrere USB-Sticks oder DVDs herumliegen haben, die für die Installation von Windows verwendet werden können. Wenn sich die Installationsmedien türmen, wie wissen Sie dann, welches Windows sich auf welchem Stick oder welcher DVD befindet?

Nicht immer denkt man ans saubere Beschriften. Und bei USB-Sticks kann es auch sein, dass Sie einmal eine neuere Version draufkopiert haben, ohne die Beschriftung zu ändern.

Der Varianten sind genug: Ist es ein Windows 7 oder Windows 10? 64bit oder 32bit? Pro oder Home? In Deutsch oder Englisch?

Stöpseln Sie den Stick ein oder legen Sie die DVD ein. Achten Sie darauf, welchen Laufwerksbuchstaben die DVD oder der USB-Stick bekommt. Öffnen Sie das Laufwerk auch per Datei-Explorer und werfen Sie einen Blick in dessen Unterordner sources. Eine Datei heisst entweder install.esd oder install.wim. Schauen Sie, welche von beiden hier liegt.