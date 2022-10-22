iOS: Dokumente direkt scannen

Öffnen Sie auf dem iPhone oder iPad die App Dateien. Navigieren Sie am einfachsten jetzt schon zu dem Ort, an dem das fertige PDF schlussendlich gespeichert werden soll. Wenn Sie die Ordner Dokumente und Schreibtisch über iCloud synchronisieren, stehen sowieso alle Möglichkeiten offen.

Tippen Sie in der Dateien-App oben rechts auf die drei Punkte und wählen Sie im Einblendmenü den Befehl Dokumente scannen. Halten Sie das iPhone über die Vorlage; wenn rechts oben der Hinweis Automatisch eingeblendet ist, sucht das iPhone automatisch nach dem Dokument und löst aus. Tippen Sie, um auf Manuell umzuschalten – jetzt bestimmen Sie den Moment des Auslösens.