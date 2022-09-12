iOS: Druckzentrale finden

Selbst in einer digitalisierten Welt lässt es sich nicht verhindern, dass ab und an etwas gedruckt werden muss. Auch iPhones und iPads bieten diese Funktion über das Teilen-Menü. Einmal angewählt, wartet man nur noch, bis der Drucker zu rattern beginnt. Und doch: Ein ungeschickter Handgriff und schon wird das falsche Dokument gedruckt, gerne mit einem Dutzend Seiten oder mehr. Um den Druck abzubrechen oder um die Druckaufträge zu überwachen, verwenden Sie die Druckzentrale von iOS. Doch die meldet sich nicht von sich aus, sondern wird nur auf ausdrücklichen Wunsch eingeblendet: