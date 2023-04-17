iOS: Komplette Website sichern

Eine Webseite lässt sich am iPhone ganz einfach über den Druckbefehl ausgeben. Oder Sie erstellen einen Screenshot, indem Sie gleichzeitig die Standby- und die Lauter-Taste drücken. Allerdings sehen Sie in diesem Fall nur jenen Ausschnitt, den Sie sich ausgesucht haben – nicht mehr und nicht weniger.

Es geht auch anders: Öffnen Sie die gewünschte Website. (1) Erstellen Sie den Screenshot und tippen Sie auf das Miniatursymbol links unten, bevor es verschwindet. Jetzt sehen Sie ein genaues Abbild, weil oben die Schaltfläche Bildschirm angewählt ist. Tippen Sie hingegen auf Ganze Seite, (2) werden alle Seiten in einen einzigen, grossen Screenshot verpackt. Am rechten Rand blättern Sie durch die Grafik (3) und erhalten zudem einen guten Eindruck davon, wie viele Seiten erfasst worden sind. Nun lässt sich das Bild rechts oben über das Teilen-Menü (4) speichern, drucken oder anderweitig in Umlauf bringen.