11. Aug 2016
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
iOS: Schatten aus Fotos entfernen
Einzelne schattige Bereiche können ein ganzes Foto zerstören. So könnte es noch gerettet werden.
Ein gelungenes Foto mit dem iPhone geschossen, aber eine Stelle ist schattig? iOS hat ein Bordmittel dabei, das dieses Problem häufig aus der Welt schaffen kann.
- Öffnen Sie das entsprechende Foto.
- Tippen Sie auf den Button Bearbeiten.
- Wählen Sie das Regler-Icon ganz rechts.
- Öffnen Sie die Option Licht (das Dreiecks-Icon).
- Nun wählen Sie den Punkt Schatten.
- Mit Swipe von rechts nach links nehmen Sie den Schatten aus dem Bild. Von links nach rechts wirds schattiger.
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