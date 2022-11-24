iPhone 14 oder iPhone 14 Pro?

Wer sich erst heute nach einem iPhone 14 Pro umsieht, das an Weihnachten Freude machen soll, hat schlechte Karten. Vor allem durch die restriktiven Covid-Massnahmen in China wird es nicht genügend Geräte geben, um alle Wünsche ans Christkind zu erfüllen. Deutlich besser sieht es beim iPhone 14 aus, also den Modellen ohne «Pro» im Namen: Sie sind gut lieferbar. Doch auf welche Eigenschaften muss dabei verzichtet werden?

Die folgende Gegenüberstellung konzentriert sich auf die relevanten Unterschiede. Weggelassen wurden hingegen die Details, die nur für eine kleine Zielgruppe von Interesse sind. So arbeitet im iPhone 14 das A15-SoC vom letzten Jahr, während im iPhone 14 Pro das brandneue A16-SoC seinen Dienst verrichtet. Die Unterschiede im normalen Alltag? Geschenkt. Und noch mehr Kleingedrucktes: Mit dem 6,1 Zoll grossen iPhone 14 ist immer auch das iPhone 14 «Plus» gemeint, das dieselben Eigenschaften mitbringt, aber mit seinem 6,7-Zoll-Display einen eigenen Reiz ausübt.

Die Kamera

Beginnen wir mit dem Wichtigsten. Wenn die Zielperson begeistert fotografiert, warten hier die grössten Abstriche. Das soll aber nicht heissen, dass die Kamera im iPhone 14 nicht überzeugt, im Gegenteil: Die Fotos gefallen mit ihren knackigen Kontrasten und den natürlichen Farben. Selbst bei extremen Kontrasten sind in den tiefsten Schatten und den Spitzlichtern noch Zeichnung zu sehen, wie in diesem Beispiel: