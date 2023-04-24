iPhone: Apps löschen statt aktualisieren

Wer weiss schon genau, wie viele Apps auf dem iPhone vor sich hin rosten, weil sie nie gebraucht werden? Eine gute Anlaufstelle, um dieser Frage zu beantworten, ist der Update-Mechanismus. Öffnen Sie dazu den App Store.

Tippen Sie rechts oben auf das Symbol der Apple ID. (1) Wischen Sie etwas nach unten, um zu den letzten oder den anstehenden Updates zu gelangen. (2) Statt die App zu aktualisieren, wischen Sie den Eintrag nach links, (3) damit die Schaltfläche Löschen eingeblendet wird, um die App loszuwerden.