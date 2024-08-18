18. Aug 2024
Lesedauer 2 Min.
Apple-Ecke
iPhone: Face ID deaktivieren und Code erzwingen
Mit dieser Tastenkombination könnt Ihr beim iPhone die Face ID deaktivieren. Danach muss zum Entsperren des Geräts der Code verwendet werden. Ausserdem kann so das iPhone ausgeschaltet werden sowie der Notfallpass aufgerufen und ein Notruf abgesetzt werden.
Wenn am iPhone zwei Sekunden lang die Seiten- und eine der Lautstärken-Taste gedrückt werden, erscheint die Taste für den Notruf. Ausserdem wird jetzt die PIN für eine weitere Verwendung verlangt. Es reicht also nicht, dass es in einer brenzligen Situation vor das Gesicht des Besitzers gehalten wird, um es zu entsperren. Mit dieser Tastenkombination kann auch den Schieber zum Ausschalten des iPhone aufgerufen sowie der Notfallpass angezeigt werden, falls er in Health einen eingerichtet wurde.
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