iPhone: Face ID deaktivieren und Code erzwingen

Wenn am iPhone zwei Sekunden lang die Seiten- und eine der Lautstärken-Taste gedrückt werden, erscheint die Taste für den Notruf. Ausserdem wird jetzt die PIN für eine weitere Verwendung verlangt. Es reicht also nicht, dass es in einer brenzligen Situation vor das Gesicht des Besitzers gehalten wird, um es zu entsperren. Mit dieser Tastenkombination kann auch den Schieber zum Ausschalten des iPhone aufgerufen sowie der Notfallpass angezeigt werden, falls er in Health einen eingerichtet wurde.