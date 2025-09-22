iPhone: Face ID und Touch ID sofort sperren

Wer weiss, wozu es gut ist: Halten Sie am iPhone eine Sekunde lang gleichzeitig die Standby- und die Lauter-Taste gedrückt. Jetzt könnten Sie das Gerät ausschalten oder den Notruf kontaktieren. Vor allem aber werden die Face ID oder die Touch ID temporär deaktiviert, sodass beim nächsten Entsperren der Code zum Gerät eingegeben werden muss.