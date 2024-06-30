iPhone: Fotos und Videos ohne Standortangabe teilen

Wer es beim iPhone seiner Kamera erlaubt hat, die Ortungsdienste zu nutzen, bekommt bei den Fotos und Videos den Standort dazu gespeichert.

Nun kann es sein, dass man zwar Fotos und Videos teilen möchte, dies aber ohne die Standortangabe. Im Video zeigen wir, wo man diese für das Teilen deaktivieren kann.