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Klaus Zellweger
19. Jan 2025
Lesedauer 2 Min.

Apple-Ecke

iPhone: Gmails löschen statt archivieren

Gmail lässt sich wie fast alle E-Mail-Dienste in die Mail-App des iPhones einbinden. Und dort kann man dann auch ändern, dass die Mails beim Wisch auf die Seite auch gelöscht und nicht nur archiviviert werden.

Mit der angepassten Einstellung werden E-Mails durch ein Wischen gelöscht statt archiviert.

© (Quelle: PCtipp.ch)

Gmail lässt sich wie fast alle E-Mail-Dienste in die Mail-App des iPhones einbinden. Nur eine Eigenheit kann den Frieden stören: Wenn eine E-Mail von rechts nach links gewischt wird, zeigt die App das Kommando Archivieren. Viele Anwender wünschen sich jedoch eine Möglichkeit, um die E-Mail zu löschen A. Das lässt sich in den Einstellungen zur Mail-App ändern, doch der Weg dorthin ist lang.

Öffnen Sie die Einstellungen zu Mail auf dem iPhone und danach den Bereich Mail-Accounts. Wählen Sie den Gmail-Account aus und tippen Sie auf Accounteinstellungen. Unter Erweitert finden Sie weitere Einstellungen – unter anderem auch jene, mit der E-Mails per Geste archiviert oder gelöscht werden sollen B. Ab sofort lassen sich die E-Mails mit einem Wisch nach links löschen.

 

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