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iPhone: Gmails löschen statt archivieren
Gmail lässt sich wie fast alle E-Mail-Dienste in die Mail-App des iPhones einbinden. Nur eine Eigenheit kann den Frieden stören: Wenn eine E-Mail von rechts nach links gewischt wird, zeigt die App das Kommando Archivieren. Viele Anwender wünschen sich jedoch eine Möglichkeit, um die E-Mail zu löschen A. Das lässt sich in den Einstellungen zur Mail-App ändern, doch der Weg dorthin ist lang.
Öffnen Sie die Einstellungen zu Mail auf dem iPhone und danach den Bereich Mail-Accounts. Wählen Sie den Gmail-Account aus und tippen Sie auf Accounteinstellungen. Unter Erweitert finden Sie weitere Einstellungen – unter anderem auch jene, mit der E-Mails per Geste archiviert oder gelöscht werden sollen B. Ab sofort lassen sich die E-Mails mit einem Wisch nach links löschen.
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