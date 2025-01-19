iPhone: Gmails löschen statt archivieren

Gmail lässt sich wie fast alle E-Mail-Dienste in die Mail-App des iPhones einbinden. Nur eine Eigenheit kann den Frieden stören: Wenn eine E-Mail von rechts nach links gewischt wird, zeigt die App das Kommando Archivieren. Viele Anwender wünschen sich jedoch eine Möglichkeit, um die E-Mail zu löschen A. Das lässt sich in den Einstellungen zur Mail-App ändern, doch der Weg dorthin ist lang.