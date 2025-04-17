Apple-Ecke
iPhone und iPad: PDFs aus (fast) allen Apps
Unter macOS ist die Erstellung von PDFs ein Klacks, weil das im Drucken-Dialog in jeder Anwendung funktioniert, die eine Datei auch drucken kann. Unter iOS und iPadOS funktioniert das zwar genauso einfach, aber der Schalter ist nicht auf Anhieb zu erkennen.
Um ein PDF aus einer beliebigen App heraus zu erstellen, tippen Sie auf das Teilen-Symbol A und wählen ganz rechts oben den Befehl Drucken. Die Druckvorschau wird eingeblendet. Statt nun die Datei auf Papier auszugeben, tippen Sie auch in der Druckvorschau erneut auf das Teilen-Symbol. Jetzt lässt sich das Dokument als PDF per E-Mail verschicken oder an einen Messenger weiterreichen. Alternativ wird das PDF mit dem Befehl In Dateien sichern B, im iCloud-Drive abgelegt, wo es kurz darauf auch am Mac erscheint.
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