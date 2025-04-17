iPhone und iPad: PDFs aus (fast) allen Apps

Um ein PDF aus einer beliebigen App heraus zu erstellen, tippen Sie auf das Teilen-Symbol A und wählen ganz rechts oben den Befehl Drucken. Die Druckvorschau wird eingeblendet. Statt nun die Datei auf Papier auszugeben, tippen Sie auch in der Druckvorschau erneut auf das Teilen-Symbol. Jetzt lässt sich das Dokument als PDF per E-Mail verschicken oder an einen Messenger weiterreichen. Alternativ wird das PDF mit dem Befehl In Dateien sichern B, im iCloud-Drive abgelegt, wo es kurz darauf auch am Mac erscheint.